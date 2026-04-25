“ながさき未来応援ポケモン”デンリュウと長崎の伝統的工芸品である「波佐見焼」のコラボ商品が誕生した。西海陶器が発売する手のひらサイズのプレート（皿）で、実用性に優れ、日常使いやギフトにも活用できる。３種類のデザイン展開で、単品と３種類セットの販売を発売する。白磁に呉須（藍色）で描く「染付」の技法と、「パット印刷」という技術を使用しており、日常使いはもちろん、インテリアとして飾ることもできる。箱