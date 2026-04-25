◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ２―７巨人（２５日・横浜）巨人が２３年ドラフト入団組２人の活躍でＤｅＮＡに勝利した。１点リードの２回に平山功太内野手がプロ１号をマーク。投げては先発したマタを救援した２番手・又木鉄平投手が３回１／３を無失点と好投。プロ入り３年目で待望の初勝利をつかんだ。ルーキーの小浜佑斗内野手もプロ初打点を挙げるなど”ヤングＧ”が躍動した。＋＋＋＋＋キャプテンの一打が合図になった