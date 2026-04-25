24歳のとき、3歳にならない小さな息子を抱え、突然愛する夫である尾崎豊さんを失った尾崎繁美さん。1992年4月25日、今から34年前の出来事でした。今もなお数々の名曲が世代を超えて歌い継がれる尾崎豊さん。豊さんの創作での苦悩や葛藤、さまざまな思いをもっとも近くから見てきたのが妻の尾崎繁美さんです。豊さんの没後30年を節目に、繁美さんは自らの言葉で夫が遺した想いや家族との絆などについて、連載『30年後に語ること』に