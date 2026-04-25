野原広子最新作「熟年夫婦クライシス」結婚30年、仲良く暮らしていたはずのツマが「お醤油買ってくる」と出かけた切り戻ってこない。パート先を訪ねてみるも、夫に内緒ですでに退職し、一人息子にも連絡をしていない。手がかりもなく、途方に暮れる夫。そのツマが残したたった1枚のメモに書かれた電話番号にかけてみると……。今年1月に出版された『うちのツマ知りませんか』（オーバーラップ）は、コミックエッセイの名手、野原広