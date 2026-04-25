◇NTTジャパンラグビーリーグワン2部第12節花園19―29江東（2026年4月25日東大阪市・花園ラグビー場）花園はホームで江東に19―29で敗れ、5試合ぶりとなる黒星を喫した。勝つか引き分けるかで入れ替え戦出場が決まる状況下で迎えた一戦。前半2分と同14分にCTBステイリン・パトリックがトライを奪うも、3トライを許して12―17で折り返す。後半10分、同21分にトライを献上して12―29。終盤に南アフリカ代表SOマニー・リ