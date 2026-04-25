◇セ・リーグDeNA2−7巨人（2026年4月25日横浜）DeNAは巨人に2−7で敗れ、24年6月以来2年ぶりの7連勝を逃した。プロ初登板初先発のドラフト4位・片山皓心（ひろみ）投手（27）が3回途中9安打7失点。24日に相川政権初の貯金1としていたが、1日で貯金0に戻った。27歳の“オールドルーキー”が洗礼を浴びた。変化球の制球に苦しみ、1、2番以外は右打者を並べた巨人打線に足を絡めた攻撃でプレッシャーをかけられた。初回