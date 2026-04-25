日本テレビ系『世界の果てまでイッテQ！』（毎週日曜後7：58）の公式Xが25日に更新され、26日放送内での“重大発表”を予告した。【写真】なんだなんだ！予想合戦を引き起こしている『イッテQ』公式の投稿公式Xには「24時間テレビ重大発表」と打ち出され、「明日夜19時58分〜のイッテQ内で今年の24時間テレビの重大発表があります」と予告。イッテQメンバー驚きそして出川が大絶叫！？」と伝えた。この投稿をめぐっては