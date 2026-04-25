俳優の泉ピン子（７８）と俳優の佐藤隆太（４６）が２５日、東京・北千住のシアター１０１０で、Ｗ主演を務める「声舞劇！終活を始めた途端、５５歳の息子が帰ってきました」（２６日まで。７月１２日の鳥取公演まで地方公演あり）の初日を迎えた。開幕にあたってピン子は「意気込みはない！平常心」と潔い笑顔。ツアーで地方を巡るが、「（公演）時間も短いし、チケットを買った方が良いわ」と購買を呼びかけ、「損はさせない