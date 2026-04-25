大人気バンド「Mrs.GREEN APPLE」の藤澤涼架さん（32）が「雰囲気ガラリ」の新ビジュアルを披露し、ネット上で話題となっています。【写真】藤澤さん胸元が深く開いたジャケット…大胆な着こなし（実際の写真）注目を集めているのはファッション雑誌「ハーパーズ バザージャパン」の公式インスタグラム。「ハーパーズ バザー6月号」の表紙を飾る3人が、1分間で30個の質問に答える動画を公開しています。藤澤さんといえば、