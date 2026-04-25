娘のために買った「ごっこ遊び」ができるお医者さんセットの中に入っていたのは、「歯ぎしり器」と書かれた見慣れない器具。聴診器や注射器なら分かるけれど、「歯ぎしり器」とは一体何なのか――。親子で首をかしげたこの一件をThreadsに投稿したところ、「何これ？」「用途が分からない」と共感の声が寄せられ、注目を集めました。【写真】「歯ぎしり器」だって！？…お医者さんセットの中に入っていた謎の器具投稿したのは、デ