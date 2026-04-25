愛する人と結婚をし、増えた家族。義理とはいえ“家族”になったのだから、最初はうまくいかなくても同居して一緒に暮らしていくことで、いつかきっとわかりあえるはず？今回は、ママたちが経験した「同居」に関するエピソードを紹介します。今回は、長い付き合いのある友人との同居から起こった一件です。同居トラブルは家族だけとは限りません。失業し、住んでいたマンションを出なくてはならなくなったレイコさんは、古くから