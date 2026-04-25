◇プロ野球セ・リーグ 巨人7−2DeNA(25日、横浜スタジアム)巨人は序盤に得点を重ね、3回には連打で一挙5得点を挙げるなど、打線がつながり勝利しました。巨人は初回、2つの四球でチャンスを作ると、岸田行倫選手がフェンス直撃のタイムリーを放ち、幸先よく先制。2回には平山功太選手のプロ初本塁打で追加点を挙げました。そして3回に打線が爆発。先頭の松本剛選手がヒットで出塁し、盗塁などで1アウト3塁とチャンスを作ると、岸田