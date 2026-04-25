◇NBAプレイオフ レイカーズ112ー108ロケッツ(日本時間25日、トヨタ・センター)レイカーズはプレイオフ1回戦の第3戦でロケッツに延長戦の末、112-108で勝利。八村塁選手は22得点をあげ勝利に貢献し、1回戦突破へ王手としました。初戦からルカ・ドンチッチ選手とオースティン・リーブス選手を欠く中ですが、41歳のレブロン・ジェームズ選手がチーム最多29得点、6アシスト、13リバウンドの活躍。八村選手は43分48秒の出場でスリーポ