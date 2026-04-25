「オリックス４−２日本ハム」（２５日、京セラドーム大阪）オリックスの吉田輝星投手（２５）が日本ハム戦から今季初の１軍昇格し、七回２死満塁の場面で登場。スタンドの大きな歓声を受けながら、強打者のレイエスをわずか１球で一邪飛に仕留めた。試合前は「頑張るぞ、という感じ。変な緊張もないです」と話していたが、その通りの結果を出した。吉田は２０２５年２月にトミー・ジョン手術を受け、リハビリを開始。今年