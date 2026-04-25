俳優の泉ピン子さん、佐藤隆太さんがW主演を務める『声舞劇（せいぶげき）！終活を始めた途端、55歳の息子が帰ってきました』の公開ゲネプロが、25日、初日公演を前に行われました。【写真を見る】【泉ピン子】終活は「やんないわよ。めんどくさい」と宣言 息子役・佐藤隆太をべた褒め「芝居が上手い」ゲネプロの後には、泉さん、佐藤さんとともに星野真里さん、あめくみちこさんが登場し、会見を行いました。原作は、保坂祐希さん