「阪神−広島」（２５日、甲子園球場）甲子園に１イニングで２度の大ブーイングが響いた。１−１の八回。先頭の森下が二塁打を放った後、佐藤輝が打席に入ると初球から２球連続ボールとなったところで、広島ベンチが一塁へ歩かせることを選択。申告敬遠に満員のスタンドが大きくどよめいた。佐藤輝はこの試合まで打率・３７８、２２打点の２部門でリーグトップに立っている。続く大山の中飛の間に２走者がタッチアップす