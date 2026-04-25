女子プロレス「マリーゴールド」２５日の後楽園ホール大会で、山岡聖怜（１９）がＢＥＷ女子王者エンジェル・ヘイズ（２４）を破り、自身初のシングル王座戴冠を果たした。山岡は１４日の新宿大会でヘイズに挑戦表明して受諾された。そしてこの日、両者意地の張り合いを見せる中、終盤に山岡がジャーマンを連発。最後はエイオキクラッチで３カウントを奪取した。リング上で山岡は「イギリスのベルト取ったぞ！」と喜びを爆発