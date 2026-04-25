電車のドア付近では、乗降時の動きに伴い思わぬ事故が起きることがある。ベビーカーを利用する際は、位置取りによって危険が生じる場面もあるだろう。田中美咲さん（仮名・30代）は、ベビーカーで移動中、車内で思わぬ出来事に直面した。ドアが開いた瞬間、子どもの手が戸袋に...娘をベビーカーに乗せて、電車で移動していたときだった。「周囲の邪魔にならないようにと思って、ドア付近の端にベビーカーを寄せていたんです」田中