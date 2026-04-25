売上が落ちていくお店や、結果が出ないビジネスには、必ず明確な「原因」があります。土山しげる先生の名作グルメ漫画『食キング』第2話には、そんな傾いたビジネスを立て直すためのヒントが詰まっています。伝説の料理人・北方歳三の指導から、すべての仕事に通じる「プロの流儀」を紐解いてみましょう。 失敗の原因は「客への愛情不足」と「手抜き」 物語に登場する洋食店の店主は、ギャンブルにうつつを抜かし、店がダメに