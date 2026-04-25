◆パ・リーグオリックス４―２日本ハム（２５日・京セラドーム大阪）オリックスが日本ハムとの接戦を制し、今季３度目の３連勝で貯金を最多の「６」に増やした。本拠地・京セラドーム大阪では、球団新記録を更新する１０連勝。ガッチリと首位をキープした。最大の見せ場となったのは、２点差に迫られた７回２死満塁。岸田監督は、４番手で２５年３月に右肘のトミー・ジョン手術を受けた吉田をマウンドに送り出した。２４年９