【来週の注目材料】日銀会合は展望レポートなどに注目 28日に日銀金融政策決定会合、29日に米連邦公開市場委員会(FOMC)、30日に英中銀金融政策委員会(MPC)および欧州中央銀行(ECB)理事会の結果が発表されます。各中銀とも政策金利は据え置かれる見込みです。 27、28日の日銀会合では、当初利上げの予想が広がっていました。物価高への対応や春闘での賃上げ継続への期待感が利上げ期待につながり、円安進行に対する