SW-W1 城下工業は、SOUND WARRIORブランドの新製品として、コンパクトサブウーファー「SW-W1」をMakuakeにて4月26日10時より先行予約を開始する。プランはSW-W1のみが27,840円からで、専用設計スピーカー「SW-SP3」とのセットが47,680円から。スピーカーに加えて小型真空管アンプ「SWL-T01 Plus」もセットにしたプラン(87,520円から)も用意する。 厚さ7cmの薄型筐体から、「映画の緊張