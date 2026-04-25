◆第３３回青葉賞・Ｇ２（４月２５日、東京競馬場・芝２４００メートル＝２着馬までに日本ダービーの優先出走権）２戦２勝で単勝２番人気に支持されたノーブルサヴェージ（牡３歳、美浦・森一誠厩舎、父リオンディーズ）は、４コーナーで故障を発生して競走中止した。左第１指関節脱臼のため、予後不良と診断された。同馬は昨年１１月のデビュー戦を上がり最速で快勝。３か月ぶりで臨んだ前走の水仙賞（１勝クラス）も好位か