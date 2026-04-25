女優・松本まりかが仮面を付けた２ショットを披露した。２５日までにインスタグラムで「クリエイティブの炎」と書き始め、「昨年の京都京セラ美術館『蜷川実花展ｗｉｔｈＥｉＭ』そして今京都北野天満宮で開催中のイマーシブシアター『花宵の大茶会』これが素晴らしかったんです」と絶賛し、「実花さんｗｉｔｈＥｉＭの世界観とＤＡＺＺＬＥの圧巻圧巻のパフォーマンス由緒正しき京都北野天満宮で行われ、何が起きるかわ