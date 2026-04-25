◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１２節川崎２―１千葉（２５日・Ｕ等々力）Ｊ１川崎はホームで千葉と対戦し、２―１で勝利した。１―１の後半４４分にＭＦマルシーニョが決勝ゴールを決めた。先制したのは川崎。前半６分に右サイドからグラウンダーのクロスが入ると、ＭＦ脇坂がつなぎ、ＭＦ山本がコースを狙ったシュートをゴール右にダイレクトで決めた。千葉は同２２分に安井のミドルシュート、同２８分にはセットプレ