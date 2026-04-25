◇パ・リーグ日本ハム２―４オリックス（2026年4月25日京セラＤ）日本ハムが今季3度目の3連敗で、今季ワーストの借金「3」となった。0―1の5回に清宮幸の中前適時打で追いついたが、直後に先発の北山が太田に中越えの2点適時二塁打を浴びた。北山は5回7安打3失点で今季2敗目。1―4の7回には1死満塁から清宮幸が押し出し四球を選んで、なお満塁の場面で第2打席に右前打、3打席でも右方向に強い当たりを放っていた矢沢