4月21日に配信されたサッカー元日本代表の本並健治と那須大亮がパーソナリティを務める、ABCラジオPodcast「本並健治と那須大亮のGKの言い分」にゲストとして、元日本代表ゴールキーパー（GK）・六反勇治が出演した。六反は今年1月までJリーグでプレーし、2018年の清水エスパルス所属時には、ヴィッセル神戸戦で後半アディショナルタイム14分に攻撃参加からヘディングで得点するなど、