俳優の高橋克典（61）が25日、東京・秩父宮ラグビー場で行われた、ラグビー・リーグワンの「BL東京―横浜」のハーフタイムイベントに登場した。ラグビーを通じた地域・社会とのつながりをテーマにした「ハートフル・スクラム2026ラグビーボール贈呈セレモニー」を行った。青山学院中・高時代にラグビー部に所属し、50年以上の愛好家。「ラグビーは仲間とボールをつないでたくすスポーツ。仲間との信頼が大切」と競技の魅力を