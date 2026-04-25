ようやく手にした、夫とふたりきりの穏やかな暮らし。そこにいきなり息子の「同居」発言が飛び込んできたわけですから、気持ちが落ち着かないのも当然ですよね…。娘と電話で話すうちに明らかになった義母の本音…同居話の行方はいずこに？>>【まんが】義母の場合・息子夫婦と同居したくない(ウーマンエキサイト編集部)