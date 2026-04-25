将棋の第84期名人戦七番勝負第2局が4月25日、青森県青森市の「ホテル青森」で行われている。防衛と4連覇を目指す藤井聡太名人（竜王、王位、棋王、王将、棋聖、23）に、糸谷哲郎九段（37）が挑戦する注目のシリーズ。白熱の攻防が続く中、両者へ提供された午後のおやつにファンの熱視線が注がれた。【映像】美味しそう…藤井名人の“ふわふわケーキ”両者がお供のドリンクに選んだのは、共通して「飲むりんごジュレ」。「青森