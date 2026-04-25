青森県の八戸市保健所は２４日、山菜のノビルと間違え、有毒なスイセンの球根部分を食べた男性２人が吐き気などを訴えたため、食中毒と断定したと発表した。発表によると、２人は４０歳代と８０歳代で、２２日正午頃、自宅の庭で採ったスイセンにみそを付けて生で食べたという。同日午後に市内の医療機関から通報があり、２人の尿から有毒な成分が検出された。現在は快方に向かっている。市保健所は、「スイセンの葉はノビル