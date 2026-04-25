第3日、通算18アンダーで首位の米沢蓮＝MZ・GC前沢杯第3日（25日・千葉県MZ・GC＝6652ヤード、パー72）3位から出た米沢蓮が7バーディー、1ボギーの66と伸ばし、通算18アンダーの198で首位に浮上した。1打差の2位は65をマークした今平周吾、64を出した佐藤大平のほか、香妻陣一朗、長野泰雅の4人。女子の青木瀬令奈は72で回り、2アンダーの77位となった。（出場99選手、晴れ、気温18.0度、北東の風4メートル、観衆は非公表）第3