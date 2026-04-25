◇東京六大学野球春季リーグ戦第3週第1日1回戦早大2―6法大（2026年4月25日神宮）9回に岡西佑弥（4年＝智弁和歌山）の二塁打で2点を返すも及ばす、早大が初戦を落とした。6回、内野の失策から長打を喫し致命的な3失点。先発の宮城誇南（同＝浦和学院）が踏ん張りきれなかった。「あそこで（投手が）踏ん張ってくれると接戦になったんだけどね」とは小宮山悟監督。打線も法大の小刻みな継投を捕まえきれなかった。「開