天皇皇后両陛下の長女・愛子さまが皇居で行われた雅楽の演奏会を鑑賞されました。午後2時半ごろ、皇居にある楽部に到着した愛子さまは、観客に笑顔で会釈をし、着席されました。「雅楽」は、千数百年の伝統がある世界で最も古い音楽文化財で、宮内庁楽部による演奏は、ユネスコ無形文化遺産にも登録されています。愛子さまは、毎年春と秋に行われる雅楽の演奏会に8回連続で足を運ばれていて、今回は愛子さまが以前リクエストし、「