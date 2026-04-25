お笑いコンビ、品川庄司の庄司智春（50）が25日放送のフジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜午前11時）に出演。庄司家での朝のルーティンを明かした。ゲストは2児の父のロバート秋山竜次（47）で、自身が家族の朝食を作っていることを明かした。秋山から庄司夫妻の朝を聞かれ、庄司は「前までは一緒に6時に起きて、何もしなくてもリビングに座ってたんだけど、（息子の）中3男子が朝ちょっと不機嫌になるときがあるのよ。年頃