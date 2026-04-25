明治安田J1百年構想リーグ・地域リーグラウンドEAST第12節が25日に行われ、浦和レッズと横浜F・マリノスが対戦した。ホームの浦和は、PK戦も含めてリーグ戦6連敗と不調に陥っている。対する横浜FMも3連敗と苦しんでおり、両チームにとって連敗を止めるべく勝利したいところだった。試合は、立ち上がりから浦和がペースをつかむ。しかし21分、先制したのは横浜FMだった。横浜FMは自陣の左サイドでボールを回収すると、ジョル