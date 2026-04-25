明治安田J1百年構想リーグ・地域リーグラウンドWEST第12節が25日に行われ、清水エスパルスと名古屋グランパスが対戦した。ホームの清水はここまで11試合を消化して勝ち点「17」を積み上げてきた。対する名古屋は、清水と同じく11試合を消化して獲得してきた勝ち点が「18」となっている。両チームの勝ち点差はわずか「1」。どちらにとっても、白星がほしい一戦となった。序盤は名古屋がボール保持率でわずかに上回るものの、