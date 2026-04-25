タンスのゲンは4月23日に、座面をたたむとローソファになり、広げるとフロアソファやローベッドとしても使える「折りたたみ組み換えソファ」を、公式オンラインショップ、楽天市場店、Yahoo!ショッピング店にて発売した。カラーは、アイボリー、グレージュの2色。価格は2万9999円。●広げて家族でもくつろげる「折りたたみ組み換えソファ」は、折りたためばローソファ、広げればフロアソファやソファベッドといった使い方が可