Jリーグは４月25日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第12節の６試合を開催。Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsuでは川崎フロンターレ対ジェフユナイテッド千葉が行なわれた。地域リーグラウンドも残り７試合と終盤戦に入る。EASTグループで５位のホーム川崎は、ここまで思うように勝点を積み上げられず、開幕２試合以来の２連勝を目ざす。一方で等々力に乗り込む千葉は現在、最下位の10位。巻き返しを図るためにもまず