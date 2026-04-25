俳優の泉ピン子（78）、佐藤隆太（46）、星野真里（44）、あめくみちこ（62）が25日、東京・北千住のシアター1010で行われた朗読劇『声舞劇！就活を始めた途端、55歳の息子が帰ってきました』のゲネプロ＆取材会を開いた。【写真】取材会でもわちゃわちゃするキャストの星野真里や佐藤隆太終活が題材となる本作。「ぴったりな役だと思う」と言うピン子。自身の終活について問われると「やんないわよ。誰かがやる。めんどくさい