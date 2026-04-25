全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・自由が丘のとんかつ店『とんかつやさとう』です。パン粉・ラード・豚肉。こだわりの3種の神器が連日笑顔を生み出す「肉質、パン粉、揚げ油。とんかつは専門職で、中でもその3つにこだわれば目指すとんかつができるんです」（店主・佐藤隆太さん）。パン粉は「中屋パン粉工場」の一番粗いもの。揚げ油はラード。そして豚肉には脂の甘