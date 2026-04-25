アトレティコ・マドリードが、ウルヴァーハンプトン（ウルブス）に所属するブラジル代表MFジョアン・ゴメスの獲得に動いているようだ。24日、イギリスメディア『talkSPORT』が伝えている。現在25歳のJ・ゴメスは、2023年1月に母国ブラジルの名門フラメンゴからウルブスに移籍した。ウルブスでは加入してすぐに出場機会を勝ち取り、2022−23シーズンは公式戦11試合に出場。その後もスタメンとして出場し続け、今季は公式戦37試