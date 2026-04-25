ナポリを率いるアントニオ・コンテ監督が、動向に注目が集まっているベルギー代表FWロメル・ルカクに言及した。24日、イタリアメディア『フットボール・イタリア』が伝えている。ナポリに復帰した昨季はリーグ戦36試合出場で14ゴール10アシストを記録してセリエA制覇に貢献した現在32歳のルカクだが、今季はプレシーズンにハムストリングを負傷した影響で出遅れ、ここまで公式戦7試合出場で1ゴールを記録するにとどまっている