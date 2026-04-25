「他人に振り回されてしまう」。そんな悩みを持ったことはないだろうか。他人の言動や評価は、自分ではどうにもできないにもかかわらず、私たちはそこに心を奪われ、疲弊してしまう。人類の叡智である古代中国の老子や、古代ギリシアのストア哲学は、どのような解を与えてくれるのか。※本稿は、文学者の横道 誠『やっぱり人生を支えてくれる宗教の言葉二〇〇〇年の叡智から私が学んできたこと』（光文社新書）の一部を抜粋・編