数字の共通点や規則性などを見いだし、スマートに計算できる「脳トレ算数クイズ」！450を5で割る計算ですが、ある工夫をすれば筆算いらずで答えにたどり着けます。1分以内に正解を導き出せるか、ぜひ挑戦してみてください！問題：□に入る数字は？次の式の計算結果を考えてみましょう。450 ÷ 5 = □ ヒント：「5で割る」という計算は、「2を掛けてから10で割る」のと全く同じ結果になりますよ！答えを見る↓↓↓↓↓正解：90正解