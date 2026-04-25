タレントの川崎希が24日に自身のアメブロを更新。ファッションブランド『BURBERRY（バーバリー）』の服を着用した次女の姿を公開した。【映像】川崎希の愛車 ベンツ＆ポルシェのカイエンこの日、川崎は次女が長女のおさがりの服を着ていることを写真とともに報告。「18ヶ月用だけど、そろそろ着れなくなりそう」と明かし「sisterのお下がりで着せたかったお洋服も着れずにサイズアウトしたものも何着もあるくらいグーちゃんが