◇ファーム・リーグ阪神―オリックス（2026年4月25日安芸市営）阪神のイーストン・ルーカス投手(29)がファーム・リーグのオリクス戦に中継ぎで登板し再昇格へ動き出した。6回に2番手で登板。先頭の石川、野上に連打を許すなど1死二、三塁のピンチを招くも河野を二ゴロ、山中を空振り三振に仕留めて得点は与えなかった。それでも2イニング目となった7回は2死一、二塁で石川に2点適時二塁打など3失点。快投とはいかなか