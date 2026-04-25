コスプレーヤーでモデル・俳優の桃月なしこが２５日、都内で、２ｎｄ写真集「むすび」（講談社）の発売記念イベントを開催した。自身６年ぶりの１冊。前作と比較し「見た目的にも大人になった部分もあると思うけど、それ以上に内面、昔よりも仕事するのも生きるのも楽しくなってる。メンタル部分の成長が一番大きく感じる。その成長が感じられるようなカットになっているのでは」と変化を笑顔で語った。スペインで撮影し、大