フリーアナウンサー有働由美子（57）と井ノ原快彦（49）が24日放送のテレビ朝日系特番「有働イノッチの探険！世界遺産」に出演。お互いのイメージを明かした。同番組はNHK「あさイチ」でMCを務めていた名コンビが8年ぶりに復活。米ハワイを舞台に、キラウエア火山など2人が目の当たりにした自然の壮大さや感動を伝えた。ハワイを移動中、スタッフから「お互いのことをひとことで表すなら？」という質問をされた。有働は井ノ原につ