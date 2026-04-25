BSテレ東ドラマ「ワカコ酒」シリーズのアベちゃん役で知られる女優・渡部瑞貴（37）が25日、自身のインスタグラムを更新。結婚と第1子妊娠を公表した。渡部はインスタグラムに文書を掲載し、「いつも応援してくださる皆様へ私事で大変恐縮ですが、2024年に結婚した方との間に、この度第一子を授かりました。出産は夏頃を予定しております」と報告。「ご報告が遅くなってしまいましたが、自身の身体や環境の変化、そして周